Россияне скупают стирателей и залипак в интернете

Коллекционные игрушки из магазинов, которые в последние годы стали выдавать ретейлеры в подарок за покупку, вошли в топ-100 самых востребованных товаров у россиян. Об этом "РГ" рассказали в сервисе Авито.

На игрушки-скрепыши, которыми можно скрепить разные предметы, в 2019 году пришлась основная доля спроса (92 процента). Если в августе запрос "скрепыши" занимал только 2551 место, то уже спустя месяц оказался на 91 месте.

На втором месте по популярности - стиратели, представляющие собой ластики в виде супергероев, на третьем - миниатюры "минилента" и пластилин для лепки монстриков "залипаки".

Обычно в магазинах эти игрушки выдают при покупке на сумму от 500 рублей. В интернете их можно купить за 200-250 рублей. Однако в отдельных случаях цена в десятки раз может превышать эту сумму.

Скрепыши и стиратели оказались единственными разновидностями игрушек, востребованными в 22 крупнейших российских городах. Это привело к существенному удорожанию.

Так, самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей). Самая высокая цена на скрепышей отмечена в Самаре (393 рубля), Ростове-на-Дону (372 рубля) и Москве (352 рубля).

Некоторые пользователи предлагают фигурки для обмена бесплатно, но чаще всего требуют приобрести целую коллекцию, чтобы заполучить нужного скрепыша или стирателя.