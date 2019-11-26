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Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан

Рок
    26.11.2019, 14:10
Текст:   Олег Усков

Работавший с The Doors американский бас-гитарист Дуглас "Даг" Лубан скончался на 72-м году жизни 20 ноября. Об этом сообщила в Facebook его супруга Пэт.

"Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром", - написала вдова. Без указания причин смерти.

Соболезнования опубликованы и на официальной странице The Doors в Twitter.

Даг Лубан родился 20 декабря 1947 года. Басист принимал участие как приглашенный музыкант в записи трех эпохальных пластинок The Doors - второй, Strange Days (1967 год), третьей - Waiting for the Sun (1968) и четвертой - The Soft Parade (1969).

Группа The Doors была основана Джимом Моррисоном и Рэем Манзареком в 1965 году в Лос-Анджелесе и прекратила существование в 1973-м.

Моррисон умер летом 71-го в Париже, Манзарек - в мае 2013-го от рака.

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