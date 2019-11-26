Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан

Работавший с The Doors американский бас-гитарист Дуглас "Даг" Лубан скончался на 72-м году жизни 20 ноября. Об этом сообщила в Facebook его супруга Пэт.

"Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром", - написала вдова. Без указания причин смерти.

Соболезнования опубликованы и на официальной странице The Doors в Twitter.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT — The Doors (@TheDoors) 24 ноября 2019 г.

Даг Лубан родился 20 декабря 1947 года. Басист принимал участие как приглашенный музыкант в записи трех эпохальных пластинок The Doors - второй, Strange Days (1967 год), третьей - Waiting for the Sun (1968) и четвертой - The Soft Parade (1969).

Группа The Doors была основана Джимом Моррисоном и Рэем Манзареком в 1965 году в Лос-Анджелесе и прекратила существование в 1973-м.

Моррисон умер летом 71-го в Париже, Манзарек - в мае 2013-го от рака.