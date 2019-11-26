В Мюнхене судят серийного убийцу пенсионеров

В Мюнхене, сообщает "Зюддойче цайтунг", во вторник начался громкий судебный процесс медицинским работником, убивавшим пенсионеров из корыстных побуждений. На скамье подсудимых поляк Гжегож В., работавший приходящим медбратом. Своих подопечных он убивал, вводя смертельную дозу инсулина.

Как установлено следствием, В. сам страдал диабетом и всегда имел лекарство при себе. Ему предъявлены обвинения в шести убийствах, трех покушений на убийство, трех случаях нанесения телесных повреждений пациентам, а также кражи в разных городах Германии.

38-летний медбрат в 2015-2018 годы обслуживал на дому около 68 пожилых людей, в том числе треть из них в Баварии. Последнее до ареста убийство он совершил в Оттобруне близ Мюнхена, где "ухаживал" за 87-летним стариком. После того, как он ввел пациенту смертельную дозу инсулина и забрал принадлежавшие тому деньги и драгоценности, Гжегож для отвода глаз вызвал неотложку, которая констатировала смерть пожилого человека.

Врачи забили тревогу, обнаружив на теле усопшего множественные следы от уколов. Началось расследование, которое в итоге и привело к аресту убийцы.

Гжегож В. в мае 2015 года был принят на работу в Германии медбратом по круглосуточному обслуживанию пациентов, предварительно пройдя курс спецподготовки. Протекцию ему организовали польские и словацкие "общественники", пишет "Зюддойче цайтунг". А то, что он до 2014 года неоднократно отбывал заключение за кражи в польских тюрьмах, не было принято во внимание.

Как, кстати, не приняли во внимание полицейские в 2017 году тревогу дочери 91-летнего отца, которая заподозрила медбрата в убийстве родителя, о чем и сообщила в полицию. Тех полицейских, между тем, кого разжаловали, кого уволили из правоохранительных органов.

Процесс над Гжегожем В. продлится до конца мая, сообщает "Зюддойче цайтунг".