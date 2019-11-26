Закон Волгоградской области от 22 ноября 2019 года № 119-ОД "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Волгоградской областной Думой 14 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области (далее - Фонд) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 32320556,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 32190190,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 31340190,6 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты - 850000,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 32320556,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на 2021 год и на 2022 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 34252073,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34121707,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 33221707,6 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты - 900000,0 тыс. рублей;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 36117086,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 35986720,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 35026720,2 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты - 960000,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 34252073,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 36117086,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Бюджетные ассигнования Фонда в сумме 31340190,6 тыс. рублей, получаемые в 2020 году в виде межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году и в предшествующие годы.

2. Бюджетные ассигнования Фонда в сумме 850000,0 тыс. рублей, получаемые в 2020 году в виде прочих межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году и в предшествующие годы.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Остатки собственных средств бюджета Фонда на 1 января 2020 года, образовавшиеся в результате неполного их использования в 2019 году, а также сверхплановые доходы, поступающие в 2020 году в бюджет Фонда, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году и в предшествующие годы, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, дополнительно получаемые из Федерального фонда обязательного медицинскогострахования и из областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Закон учитываются в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2020 год и направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году и в предшествующие годы.

Статья 7. Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций

Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций устанавливается:

на 2020 год - в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам;

на 2021 год - в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам;

на 2022 год - в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса Фонда

1. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на следующие цели:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Волгоградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, расположенными на территории Волгоградской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

2. Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда:

на 2020 год - до 3530365.8 тыс. рублей;

на 2021 год - до 3730365,8 тыс. рублей;

на 2022 год - до 3940365,8 тыс. рублей.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

И.о. Губернатора Волгоградской области А.В.Дорждеев