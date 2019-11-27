35-летний актер Годфри Гао внезапно умер на съемках

35-летний тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао внезапно рухнул без сознания на съемках китайского экшн-реалити Chase Me и после скончался в больнице.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на продюсера программы, уточнившего, что Гао стало плохо во время бега на одном из этапов соревнований, проходивших в среду.

Гао упал примерно на середине дистанции, был спешно доставлен в госпиталь, но двухчасовые усилия медиков ни к чему не привели.

Поклонники в соцсетях скорбят и выражают уверенность, что артист попал в рай.

Годфри Гао стал первым мужчиной-азиатом, подписавшим контракт на рекламу люкс-бренда, в данном случае - Louis Vuitton.

Как актер снялся в фильмах и сериалах "Орудия смерти: Город костей", "Шанхайская крепость", "Легенда древнего меча", "Нефритовый кулон", "Вспоминая Личуань" - всего порядка двух десятков проектов.