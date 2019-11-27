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27.11.2019 17:51
Рубрика: В мире

Американцу по ошибке пересадили почку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В американском штате Нью-Джерси пациенту ошибочно сделали операцию по пересадке почки, сообщает Газета.ru со ссылкой на местные СМИ. Путаница произошла из-за того, что имена и возраст пациентов, стоящих рядом в списке, оказались одинаковы.

На США обрушился беспрецедентный шторм

В итоге 18 ноября орган пересадили 51-летнему пациенту, который оказался ниже в перечне. Впрочем, мужчина, которому предназначалась почка, без помощи не остался: его прооперировали шестью днями позже. Оба чувствуют себя хорошо.

Главный врач извинился за инцидент, отметив, что такое случилось впервые за 40 лет работы клиники. Медперсонал принял меры для предупреждения подобных происшествий.

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