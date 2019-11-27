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27.11.2019,  
08:12
Текст:  Николай Грищенко

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров. Стрелковые испытания снайперского комплекса прошли успешно.
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Рабочее название новой дальнобойной винтовки - ORSIS-375CT.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия Владимир Злобин, новая версия винтовки разработана под патрон калибра 375 Cheytac (9,5х77 мм). Серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы от разных стран.

Напомним, высокоточная магазинная снайперская винтовка с продольно скользящим затвором Т-5000 в сентябре 2012 года прошла испытания в составе комплекта экипировки сухопутных войск "Ратник". В 2017 году принята на вооружение подразделений Силы специальных операций, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

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