Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров. Стрелковые испытания снайперского комплекса прошли успешно.

Рабочее название новой дальнобойной винтовки - ORSIS-375CT.

Как заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия Владимир Злобин, новая версия винтовки разработана под патрон калибра 375 Cheytac (9,5х77 мм). Серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы от разных стран.

Напомним, высокоточная магазинная снайперская винтовка с продольно скользящим затвором Т-5000 в сентябре 2012 года прошла испытания в составе комплекта экипировки сухопутных войск "Ратник". В 2017 году принята на вооружение подразделений Силы специальных операций, ФСБ, ФСО и Росгвардии.