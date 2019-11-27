Закон Калужской области от 27 ноября 2019 года № 525-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием 21 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области (далее - Фонд) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 13 270 582,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС), - в сумме 12 720 928,3 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, - в сумме 499 450,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда - в сумме 13 270 582,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год - в сумме 13 534 836,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, - в сумме 13 484 632,8 тыс. рублей, и на 2022 год - в сумме 14 267 487,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, - в сумме 14 217 284,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год - в сумме 13 534 836,5 тыс. рублей и на 2022 год - в сумме 14 267 487,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, поступление доходов в бюджет Фонда:

- на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем бюджетных ассигнований Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из ФОМС, из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Расходы бюджета Фонда

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, структуру расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета:

- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас на 2020 год в сумме 1 329 534,0 тыс. рублей и на плановый период 2021 года - 1 407 002,0 тыс. рублей, 2022 года - 1 480 906,5 тыс. рублей.

2. Целями использования средств нормированного страхового запаса являются:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

- возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

- оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Калужской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что доходы, поступившие в 2020 году на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, за исключением целевых средств.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года средства субвенции и иные межбюджетные трансферты, полученные в 2019 году из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Калужской области, подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3. Установить, что расходование средств на финансовое возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что расходование средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года средства бюджета Фонда для целей, установленных пунктом 3 части 6 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляются в 2020 году на те же цели с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящий Закон.

7. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов Российской Федерации, для направления иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для расчета за медицинскую помощь, оказанную за пределами Калужской области, в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, лицам, имеющим выданный на территории Калужской области полис обязательного медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

8. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на обеспечение деятельности органов управления Фонда осуществляется в пределах бюджетных ассигнований с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

9. Установить, что межбюджетные трансферты, поступившие в доход бюджета Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на увеличение нормированного страхового запаса Фонда с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон и используются в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования.

10. Установить уровень индексации размеров должностных окладов (окладов) работников Фонда с 1 октября 2020 года в размере 3,0 процента.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов



