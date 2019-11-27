Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 21 ноября 2019 года № 272 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за III квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9936 рублей, для трудоспособного населения - 10493 рубля, пенсионеров - 8002 рубля, детей - 10162 рубля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Э.П.Байчоров

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