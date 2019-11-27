Морскую пехоту усиливают танками и беспилотниками

Подразделения морской пехоты, отмечающие сегодня свой профессиональный праздник, переходят на современное вооружение и военную технику, используют в своей службе беспилотные летательные аппараты. В 2019 году морские пехотинцы приняли участие в более чем 20 боевых службах на борту кораблей ВМФ России в различных районах Мирового океана.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 314-й годовщины со дня образования морской пехоты рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-лейтенант Виктор Астапов. Он отметил, что на Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты. На его вооружении - свыше сотни БТР-82А и более ста единиц военной и специальной техники. В нынешнем году также сформированы четыре дивизиона береговых ракетных войск - на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах и Каспийской флотилии. В эти подразделения поставили современные ракетные комплексы - более 60 единиц.

"На сегодняшний день боевой потенциал морской пехоты увеличивается и за счет введения танковых подразделений, подразделений РЭБ и БПЛА", - заявил генерал-лейтенант Астапов.

Для морской пехоты строят и большие десантные корабли, быстроходные катера. Недавно в состав ВМФ приняли большой десантный корабль "Иван Грен", в ближайшее время на боевую службу заступит еще один большой десантный корабль - "Петр Моргунов".

- Морских пехотинцев всегда отличала высокая боевая выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Отчизне. Именно на них возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач во благо защиты России, - поздравил морпехов командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев.