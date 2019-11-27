Мрачная решимость: что пишут о Битве за Москву в США

В целом автор довольно подробно и последовательно описывает как сами бои осени и зимы 1941 г., так и предшествовавшие им события. "Несмотря на понесенные в начале кампании сокрушительные потери, Красная Армия не сдалась", - пишет Каменир. По его мнению, этому поспособствовала "мрачная решимость" командования и эффективность советского оружия.

"Во время титанического столкновения немцы были поражены эффективностью советского среднего танка Т-34 и тяжелого танка КВ-1, реактивной установки "Катюша" и штурмовика ИЛ-2. Эти оружейные платформы внушали немцам благоговейный страх, и у них не было иного выбора, кроме как признать, что Советы добились впечатляющих успехов в военной технике", - отмечает автор.

Затяжные бои на пути от границы к Москве вымотали наступающих, не раз останавливавшихся перед лицом решительного сопротивления Красной Армии. Истощение войск превзошло все ожидания немецкого командования. Замены не поспевали за потерями, нехватка танков и транспорта серьезно сказывалась на боеспособности танковых дивизий.

В начале октября 1941 года выпал первый снег, в результате таяния которого многие дороги превратились в болота. Это ощутимо замедлило работу немецкой системы снабжения.

"Распутица лишила немцев мобильности, которая была одним из их ключевых преимуществ перед советскими войсками. Транспортные средства постоянно ломались или тонули по самые оси в липкой грязи", - описывает злоключения немцев Виктор Каменир.

Тем временем советское командование объединило понесшие потери в боях части Западного и Резервного фронтов под командованием генерала армии Георгия Жукова. Этих сил было недостаточно для создания непрерывной линии обороны, поэтому они были сосредоточены на главных магистралях, ведущих к Москве. Немцы старались использовать пробелы в советской обороне, и к концу октября бои шли уже менее чем в 100 км от Москвы. По мере приближения немцев началась эвакуация различных учреждений из города. Положение на фронте стало критическим, в столице велось строительство оборонительных сооружений.

26 октября немецкие войска вышли к Туле, но взять ее таки и не смогли. "Пока бушевали боевые действия, тульские заводы круглосуточно работали, производя боеприпасы и ремонтируя технику. Не сумев захватить Тулу, Гудериан был вынужден повернуть на восток в попытке достичь Москвы по параллельному маршруту через Каширу. К этому времени немецкое наступление было остановлено в результате истощения сил", - пишет Каменир.

7 ноября в столице прошел военный парад, в котором участвовали отправлявшиеся на фронт части. Он продемонстрировал всему миру силу советского народа и его решимость продолжать борьбу с захватчиками, считает автор статьи.

Начавшиеся заморозки позволили немцам передвигаться не только по дорогам, но и по сельской местности. К концу ноября, несмотря на жестокое сопротивление обороняющихся, на северо-западном направлении наступающие находились уже в 30 км от Москвы. Однако к этому времени наступательная мощь немецких войск была практически полностью исчерпана.

Немцы все чаще натыкались на хорошо подготовленные оборонительные позиции, а обороняющиеся все чаще устраивали контратаки. Температура воздуха продолжала падать, и не имевшие достаточного количества зимней одежды немецкие войска начали замерзать.

"В некоторых немецких частях потери от болезней и обморожений превышали потери от боевых действий", - отмечает автор статьи. По его данным, теплая одежда, предназначенная для наступающих частей, частично разворовывалась по пути на фронт тыловыми частями.

Советское командование решило воспользоваться уязвимостью немцев. К ним в тыл были заброшены диверсионные группы, а уже 5 декабря части Калининского фронта перешли в наступление. Позже к ним присоединились силы Западного и Юго-Западного фронтов. Через три после начала их наступления Гитлер был вынужден подписать директиву, предписывавшую вермахту перейти к обороне.

Несмотря на свои боевые потери, группа армий "Центр" оставалась мощной и опасной боевой силой, пишет автор. Отступающие немцы яростно сражались, и Красной Армии пришлось пробиваться сквозь немецкую оборону, понеся серьезные потери.

"К концу советского контрнаступления Красная Армия продвинулась в некоторых местах на расстояние до 150 миль. Вся Московская и Тульская области, а также значительная часть Калининской и Смоленской областей были очищены от захватчиков, угроза столице была устранена", - подводит итоги битва Виктор Каменир. Он отмечает, что к 1942 году СССР и Германия оказались втянуты в войну на истощение, которую последняя выиграть не могла.