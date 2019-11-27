На США обрушился беспрецедентный шторм

Миллионы американцев, спешащие к праздничным столам в канун ежегодно отмечаемого в США Дня Благодарения, рискуют надолго застрять в аэропортах, на вокзалах и автодорогах.

Причина в двух мощных штормовых фронтах, которые "накрыли" западное побережье Америки и центральную часть страны, принеся сильные снегопады, шквалистые порывы ветра и ливневые дожди.

По данным метеорологов из Национальной службы погоды США, в штатах Орегон, Калифорния, Невада и Айдахо зафиксирован "исторически беспрецедентный" шторм. В Аризоне наблюдаются "невозможные условия для движения по дорогам", в Денвере снежные заносы, а в Нью-Йорке "разрушительный эффект" от порывов ветра.

Сообщается, что местные власти из-за непогоды перекрывают дороги, в аэропортах отмечаются задержки рейсов.

Кстати

Традиции широко отмечаемого американцами Дня Благодарения уходят своими корнями в 17 век, когда английским пилигримам-переселенцам в Новом Свете удалось собрать свой первый урожай. Официально праздник был утвержден в 1863 году президентом Авраамом Линкольном, а в 1941 году с подачи президента Франклина Рузвельта Конгресс США окончательно определил четвертый четверг ноября в качестве праздничного Дня Благодарения.