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27.11.2019 19:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Новые вызовы по Сянганскому вопросу

Текст: Александр Головин (проект "Россия-Китай: события и комментарии)
За последние несколько месяцев Сянган не сходит с первых полос новостных изданий, к сожалению, не из-за позитивной повестки. Протестные акции в САР не прекращаются уже шестой месяц: радикалы, скандируя антикитайские лозунги, совершают акты вандализма, занимаются разбоем и грабежами, подрывая тем самым социальные устои и экономическое развитие Сянгана.
Фото: REUTERS/Thomas Peter Фото: REUTERS/Thomas Peter
Фото: REUTERS/Thomas Peter

Масла в огонь добавил недавно введенный американским Сенатом законопроект о правах человека и демократии в Сянгане 2019 г. Согласно проекту, США будут ежегодно подтверждать "состояние автономии Сянгана", а также вводить санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. Как считают эксперты телеканала CGTN Русский, свобода и демократия - это всего лишь предлог. Согласно ежегодному докладу об уровне экономической свободы канадского Института Фразера за 2019 год, по всем показателям Сянган по-прежнему находится на первом месте как самый свободный регион и самая свободная экономика мира. После возвращения Китаю жители САР продолжили пользоваться своими правами и свободами, что задокументировано Конституцией страны. Однако имидж Сянгана как региона с процветающей свободой и демократией не вяжется с протестами, оккупацией кампусов университетов, нападениями и стычками с полицией.

В протестных акциях на улицах Сянгана, как известно, очень отчетливо прослеживается вмешательство Соединенных Штатов. В США в преддверии надвигающихся президентских выборов в 2020 году заметно усилилась антикитайская риторика. Причина тому - зарабатывание политических голосов избирателей и поддержки спонсоров, поэтому сянганский вопрос пришелся как нельзя кстати.

Однако американские законодатели не учли, что данный проект также негативно отразится и на самих США. Американские финансовые и нефтяные круги тесно переплетены с Сянганом как с одной из важных оффшорных зон в мире. Уже известно, что представители американского делового сообщества и конгресса США выступают против законопроекта. Американские политики, игнорируя здравый смысл, принесли в жертву своим политическим амбициям реальные экономические выгоды.

Еще одним важным событием для Сянгана стали прошедшие выборы депутатов в местные окружные советы. Советы не являются законодательным органом, в зоне их ответственности - вопросы на уровне микрорайонов - такие, как коммунальные услуги и обеспечение безопасности. Явка на выборы оказалась беспрецедентно высокой - на них пришли 71,2 процента об общего числа зарегистрированных избирателей, почти на 30 процентов больше, чем на выборах четыре года назад. Центральное же правительство сделало все возможное, чтобы выборы состоялись в срок, и не оказывало вмешательства в их ход. Результаты местных выборов показали, что большинство голосов получили кандидаты продемократического блока, то есть те, кто ответственен за происходящий хаос в САР.

Комментируя итоги местных выборов, профессор Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци отмечает, что часть электората подверглась воздействиям радикальных лозунгов и позиций, то есть прошедшие выборы неадекватно отражают реальную ситуацию в городе. Есть вероятность, что избиратели не стали голосовать за своих кандидатов из-за страха.

Самое главное, на что направлены в настоящее время усилия Центрального правительства, это поддержка Сянгана по восстановлению порядка и власти закона. Сянган, а также соседствующая с ним провинция Гуандун, являются локомотивами экономического роста региона. Несколько лет назад был запущен большой проект "Сянган-Аомэнь-Гуандун". Сюэ Фуци подчеркивает, что Сянган имеет преимущество в финансовом секторе, секторе услуг, в высококвалифицированных кадрах. В провинции Гуандун располагаются мощные технологические секторы. И если удастся осуществить интеграцию на уровне институтов, производственной цепочки и цепочки добавленной стоимости, то станет возможным выход на качественно новый уровень экономического роста как для САР Сянган, так и для прилегающей к нему территории.

Несмотря на вызовы, которые несет в себе сложившаяся обстановка в Сянгане, Центральному правительству и правительству САР Сянган необходимо прилагать усилия к восстановлению порядка и прекращению насилия. Как известно, деньги любят тишину. Сянган, являясь экономически значимым регионом не только для Китая, но и всего мира, рискует лишиться статуса финансовой столицы. Не допустить трагедии поможет активная работа с населением и адекватная реакция на вызовы. Как показывает практика, Китай имеет все возможности для преодоления и этого кризиса.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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