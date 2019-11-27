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27.11.2019 13:11
Рубрика: Власть

Песков назвал "уткой" обвинения в адрес России в дестабилизации в Ливии

Текст: Кира Латухина

Заявления о якобы дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями из России не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее СМИ сообщили, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что "военное вмешательство" России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии и призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер".

"Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии. В данном случае просто можно сказать, что очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все "утки", и мы призываем так к этому и относиться", - сказал журналистам представитель Кремля.

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