Песков назвал "уткой" обвинения в адрес России в дестабилизации в Ливии

Заявления о якобы дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями из России не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что "военное вмешательство" России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии и призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер".

"Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии. В данном случае просто можно сказать, что очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все "утки", и мы призываем так к этому и относиться", - сказал журналистам представитель Кремля.