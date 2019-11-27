Почта и Mastercard запустят кэшбэк для "Настоящей черной пятницы"

В рамках самой масштабной всероссийской онлайн-распродажи "Настоящая черная пятница" платежный портал "Почты России" и Mastercard подарят клиентам кэшбек за каждую операцию с использованием системы Masterpass. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

За каждую операцию предусмотрен кэшбэк в 50 рублей. Предложением смогут воспользоваться все клиенты "Почты России", которые зарегистрируются на платежном портале оператора по адресу finance.pochta.ru.

Для регистрации понадобится ввести номер мобильного телефона и пароль из SMS-сообщения, а далее через систему Masterpass совершить операцию по карте Mastercard или Maestro на сумму от 500 рублей.

"Команда "Почты России" постоянно работает над развитием финансовых сервисов. В канун самой популярной интернет-распродажи мы позаботились о том, чтобы ее участники получили приятный бонус, - сказал замгенерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО "Почта России" Михаил Волков. - Теперь покупатели смогут не только максимально удобно осуществлять денежные переводы или оплачивать услуги во время акции, но и получат дополнительную выгоду в виде фиксированного кэшбэка".

"Настоящая черная пятница" пройдет в России в седьмой раз и в этом году начнется 29 ноября, одновременно со стартом распродажи Black Friday (Черная Пятница) во всем мире. Организатором акции выступает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).