Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве

Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, завершающий свой первый визит в Россию, в среду стал гостем Дипломатической академии МИД РФ в Москве, где прочитал студентам лекцию об Арктике и с удовольствием ответил на их вопросы.

Первым делом дипломат, представляющий исландскую Партию независимости (она выступает категорически против вступления страны в ЕС при сохранении ее членства в НАТО), поделился впечатлениями от прошедших ранее переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, назвав их конструктивными. С 2011 года министры иностранных дел островного государства не приезжали в РФ, так что нынешний визит стал знаковым.

В делегацию господина Тордарсона вошли представители 30 исландских компаний, что подтверждает значительный интерес к двустороннему сотрудничеству, у которого есть все шансы выйти на новый уровень. Гость из Рейкьявика не исключил, что на северо-востоке его страны при содействии Германии может появиться глубоководный морской порт, который логистически встроит национальное судоходство в российский Севморпуть. Однако пока этот масштабный инфраструктурный проект не утвержден, уточнил он.

Москву и Рейкьявик объединяют общие интересы в Арктике, на которых исландский министр подробно остановился.

"Россия - ведущая арктическая держава, которая разделяет наши ценности и озабоченности. Я считаю, что на самом деле возможности для нашей кооперации безграничны", - подтвердил Тор Тордарсон, напомнив, что до этого они с Сергеем Лавровым подписали специальное заявление, посвященное преемственности в Арктическом совете.

Как известно, в данный момент в этом важнейшем региональном форуме председательствует Исландия, а в 2021 году она готовится передать эстафету России. В Арктический совет также входят Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, США и Канада.

"У нас четыре главных приоритета: забота об окружающей среде, борьба с изменениями климата, поддержка сообществ коренных народов Севера и укрепление роли самого Арктического совета", - отметил глава МИД Исландии.

В целом речь идет об "устойчивом развитии" региона. Особое внимание его страна уделяет очистке вод Мирового океана и инновационным методам утилизации пластика, которые в Исландии берут на вооружение. Эти методы могли бы быть полезны и в России.

Главным же ресурсом Тор Тордарсон назвал "непосредственное общение людей друг с другом", в том числе через молодежные обмены, которые позволяют народам двух стран налаживать горизонтальные связи. "Когда будете рассматривать карту, внимательней отнеситесь к Исландии", - в заключение дал полушутливый совет министр будущим международникам.