Москва заняла шестую строчку в рейтинге лучших городов мира

По данным портала, эксперты оценивали города по шести параметрам: продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Составители рейтинга отметили парк "Зарядье", обновленный спортивный комплекс "Лужники", а также столичные музеи, креативные пространства и программу "Моя улица", благодаря которой столица стала еще комфортнее для пешеходов

"Интерес к Москве растет - это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14-е место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита - отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Верхние строчки рейтинга заняли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. А Москва опередила Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.