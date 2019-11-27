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27.11.2019 12:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва заняла шестую строчку в рейтинге лучших городов мира

Текст: Ирина Огилько
Столица России заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Об этом сообщает портал мэра Москвы.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

По данным портала, эксперты оценивали города по шести параметрам: продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Составители рейтинга отметили парк "Зарядье", обновленный спортивный комплекс "Лужники", а также столичные музеи, креативные пространства и программу "Моя улица", благодаря которой столица стала еще комфортнее для пешеходов

Фото: instagram.com/hortus_ru
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"Интерес к Москве растет - это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14-е место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита - отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Верхние строчки рейтинга заняли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. А Москва опередила Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

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