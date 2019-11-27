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27.11.2019,  
16:35
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Новую систему ПВО под Воронежем проверили на Су-34

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Систему управления развернутой под Воронежем зенитной системы С-300ПМ2 "Фаворит" испытали при помощи фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В ходе проверки боевых возможностей радаров и комплекса управления (ракеты, понятное дело, не участвовали), самолеты, как могли, осложняли работу зенитчикам. Глушили работу радиотехнических систем и линий связи, ставили пассивные помехи.

Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ
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- В условиях радиоэлектронного противодействия "Фаворит" успешно отработал поставленные задачи и подтвердил заявленные характеристики, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Во время тренировки были также проверены настройки С-300 и работа системы опознавания "свой-чужой".

Зенитный ракетный полк под Воронежем прикрывает от нападения с воздуха атомную электростанцию, два военных аэродрома, два гражданских аэропорта  и промышленные предприятия региона. Благодаря усовершенствованной систем управления и новым ракетам С-300ПМ2 "Фаворит" обеспечивает эффективное поражение баллистических ракет в радиусе 40 километров с подрывом их боезаряда, а также уничтожение самолетов и крылатых ракет в радиусе 200 км.

Новая система заступит на боевое дежурство в начале декабря.

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