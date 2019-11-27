Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы

Закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов вместе с внесенными ко второму чтению поправками депутатами Московской городской думы приняты полностью. За его принятие проголосовали 35 депутатов из всех фракций столичного парламента, против - 7, двое воздержались.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщила в своем докладе, что доходы бюджета Москвы в течение этих трех лет вырастут более чем на 8%. По ее словам, это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Москвы, который предсказывает городу на это время устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции. Основываясь на этом, правительство Москвы внесло в Мосгордуму проект закона о бюджете, где заложено существенное увеличение социальных расходов. Согласно ему, расходы столицы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, а также другие госпрограммы социальной направленности в этот период составят 53,3% - 1,7 трлн рублей в год. Еще 495,5 млрд рублей в 2020 году направлено на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме, что выше показателя 2019 года на 19%. Из этих денег 157,4 млрд рублей пойдут на доплаты пенсионерам исходя из минимальной пенсии в столице 19500 рублей в месяц, отметила Зяббарова.