В Центре международной торговли (ЦМТ) Москвы планируется построить новое здание - 200-метровую башню. Ее проект прорабатывается в правительстве столицы, рассказал "Российской газете" генеральный директор ЦМТ Владимир Страшко.

Сорок лет назад не согласились с первоначальным проектом строительства 44-этажного здания в комплексе. Теперь планируется построить 55 этажей. О новых проектах и современных сервисах Владимир Страшко рассказал накануне юбилея ЦМТ.

Владимир Петрович, 40 лет для человека - почти молодость. А для компании - большой срок, тем более для зданий. Собираетесь капитально "омолаживать" комплекс на Краснопресненской набережной?

Владимир Страшко: А мы за эти годы вовсе не состарились. Наоборот, постоянно развиваемся. Каждые десять лет вводим новые объекты. И сегодня вся наша площадка занимает уже 280 тысяч квадратных метров. А начинали со 147 тысяч квадратных метров.

ЦМТ, напомню, введен в эксплуатацию к Олимпийским играм 1980 года в Москве. И состоял из гостиницы, офисного здания, Конгресс-центра и отеля квартирного типа. В 2004 году было введено в эксплуатацию новое офисное здание, предоставив арендаторам дополнительные 25,5 тысячи квадратных метров. В 2010 году выросла стеклянная офисная башня. Это 22 тысячи квадратных метров современных офисных площадей класса А. Они были практически сразу "заселены" крупными компаниями. Одновременно был сдан единственный в своем роде клубный корпус нашей гостиницы Crowne Plaza. У нас сегодня только крытые паркинги вмещают 1300 машин. И столько же - открытые стоянки. Что очень важно в перегруженной машинами Москве.

Так что с учетом современных требований мы обновляемся, переформатируем свою работу в новых условиях колоссальной конкуренции. Особенно с появлением рядом бизнес-комплекса "Москва-Сити". И, считаю, мы эту конкуренцию выдерживаем.

В старое ворвется современное

А как в эту конкуренцию вписываются старые гостиницы, например?

Владимир Страшко: Мы ежегодно вкладываем в свое развитие порядка 500 миллионов рублей, в том числе на реставрацию и обновление.

Как заметил в одном из своих интервью итальянский архитектор Ренцо Пияно, который основал стиль хай-тек и разрабатывал масштабные проекты реконструкции: "Все старое надо сохранять, но где-то внутри, в эту старую архитектуру должна врываться современность". Так это как будто про московский ЦМТ сказано!

От старых инженерных коммуникаций первой очереди ЦМТ у нас осталось около 20 процентов. Это, по существу, уже новый комплекс, сохранивший много уникальных вещей. Бегущий Меркурий скульптора Вячеслава Клыкова. Панно Бориса Тальберга - оно под охраной ЮНЕСКО. Таких мозаичных полотен не так уж и много. И панно Зураба Церетели "Золотое кольцо".

Значительно обновлены интерьеры комплекса. Взять, например, Атриум. Его стены были облицованы уникальной тонкой плиткой, скорее всего 40 лет назад ее специально для ЦМТ делали. Но время шло - кое-где потрескалась. Надо было менять. Связались с итальянской компанией, она разработала специальную технологию. А производили плитку в Калуге. По многим проблемным вопросам приходилось находить далеко не простые решения.

Владимир Страшко: Все старое надо сохранять, но где-то внутри, в эту старую архитектуру должна врываться современность. Эти слова Ренцо Пияно наиболее четко отражают нашу позицию

Красота, конечно, дело важное. А если здание морально устарело?

Владимир Страшко: Да, наши акционеры и совет директоров общества придают исключительный приоритет задаче - сохранить исторический облик Центра. Но при этом стоит не менее важная задача - сделать его современным комплексом, оснащенным по последнему слову техники, комфортным, безопасным, с уровнем сервиса, соответствующим ожиданиям клиентов.

Вот и гостиничный комплекс "Союз" в 2018 году к чемпионату мира по футболу заново родился в полностью преобразившемся отеле под брендом Holiday Inn Express. (3 звезды). А чуть позже добавился офисно-деловой центр и многофункциональный зал, оснащенный всем необходимым для проведения как деловых мероприятий, так и частных торжеств. Развитие этого комплекса является с точки зрения редевелопмента очень перспективным, так как за пределами центральной части Москвы очень мало подобных объектов.

Так что сегодня я могу с уверенностью сказать, что к своему 40-летию мы подошли практически полностью обновленными. И эта работа будет продолжена. Сейчас мы активно работаем над новым инвестиционным проектом, который существенно расширит наши возможности, а также станет своеобразной точкой входа в деловой квартал "Москва-Сити" и погружения в деловую атмосферу города.

Речь идет о строительстве 55-этажной башни?

Владимир Страшко: Историческая справедливость должна восторжествовать. Да, речь идет о 200-метровой башне. В настоящее время готовится исходно-разрешительная документация для дальнейшего согласования с правительством Москвы.

Бизнес делают партнеры

Так же, как и здания, вам приходится обновлять и свою деловую программу. Какие перемены произошли здесь за эти сорок лет?

Владимир Страшко: Миссия ЦМТ в основном сохранилась, но в других условиях. Сформировалась новая деловая среда, рынок и конкуренция, и ЦМТ уже давно не монополист.

И свою задачу мы, безусловно, видим в том, чтобы сохранить за собой ведущие позиции на рынке деловых услуг для иностранных и российских предпринимателей, коммерческих структур и общественных организаций.

С большим уважением относясь ко всем акционерам нашей публичной компании, которые очень активны и заинтересованы в успешной работе ЦМТ, следует отметить, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации, у которой контрольный пакет акций, играет ведущую роль в формировании целей и задач развития ЦМТ.

Основной миссией ЦМТ во все времена было и есть создание наилучших условий для развития бизнес-сообщества и его интеграции в систему международной торговли. И в этой работе мы опираемся на возможности ТПП РФ, развитую сеть территориальных палат. Тесно работаем в комитетах и деловых советах российских предпринимателей по сотрудничеству с иностранными государствами.

И выставки тоже?

Владимир Страшко: Выставки - это больше прерогатива нашего ближайшего партнера и соседа, еще одной дочерней структуры ТПП РФ - "Экспоцентра". Но мы вместе решаем целый ряд задач в интересах всех наших акционеров.

Совместно ведем маркетинговую деятельность, при необходимости задействуем ресурсные возможности друг друга, одновременно работая на двух площадках во время крупных мероприятий. При проведении выставок в "Экспоцентре" активно задействован весь гостиничный комплекс ЦМТ.

А в 2023 году совместно с правительством Москвы планируем провести конгресс Всемирной федерации торговых палат. Для этого уже много сделано. В марте 2020 года заявку ТПП будут рассматривать на генсовете федерации, где и примут окончательное решение о месте проведения конгресса-2023. Надеемся, это будет Москва.

Еще до появления первой очереди комплекса, 45 лет назад, ЦМТ стал членом Ассоциации центров международной торговли. Тогда это был прорыв - попасть в мировой бизнес-клуб! Сегодня такое членство актуально?

Владимир Страшко: Да, в СССР это был прорыв. Шаг в мировое сообщество. И было желание войти в эту ассоциацию, чтобы создавать центр по всем современным тогда канонам, сразу соответствовать мировым ЦМТ.

Сегодня наш Центр - один из крупнейших сертифицированных членов этой бизнес-семьи. И один из активных ее участников. Принадлежность к ассоциации мы расцениваем как конкурентное преимущество, поскольку у нас есть прямой доступ к ее ресурсной базе. Позволяет нам предоставлять клиентам дополнительные услуги, направленные на развитие бизнеса клиентов: организуем бизнес-миссии, b2b-форумы и различные мероприятия в офлайн-формате.

Ведь ЦМТ - это современный "город в городе". Так он изначально создавался. Не важно, холод на улице или жара, гость ЦМТ вне зависимости от цели своего визита в столицу чувствует себя комфортно в любое время года, имея возможность получить любую услугу, не выходя на улицу. А их мы оказываем более 500 для эффективной работы и полноценного отдыха: от аренды офиса, организации крупного форума и семейного торжества, многочисленных ресторанов до нотариуса и химчистки. Возможности инфраструктуры ЦМТ, действительно, очень широки.

Из последних событий, мы много работали и во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подготовка к нему, размещение гостей и участников, логистика и безопасность стали для нас непростой задачей, в которой были задействованы все подразделения ЦМТ и не только.

Период санкций отразился на работе ЦМТ?

Владимир Страшко: Несколько сократилось количество иностранных компаний, которые арендовали у нас площади, но несущественно. Сейчас у нас 703 российских арендатора и 169 иностранных компаний. Раньше у иностранцев процент был несколько больше. Но финансово мы ничего не потеряли и даже добиваемся лучших результатов от сотрудничества с отечественным бизнесом.

Компаний из каких стран больше среди клиентов ЦМТ?

Владимир Страшко: Первое место по объему занятых площадей приходится на компании из Республики Корея и Японии. На втором - из Кипра, 3 процента, на третьем - из Италии и Германии.

Что касается их профиля, то лидируют ресурсодобывающие - 25 процентов, банковские и финансовые структуры - 15 процентов. А также фирмы, оказывающие профессиональные услуги. У них 8 процентов. Есть торговые компании, спрос на офисы растет у представителей ИТ-отрасли и телекоммуникаций.

Россия - вперед

Владимир Петрович, ЦМТ во многом связан с именем Евгения Максимовича Примакова. Многие помнят резонансные заседания "Меркурий-клуба", который он возглавлял.

Владимир Страшко: Мы тоже помним. И с особым трепетом относимся к проходящему у нас как преемнику "Меркурий-клуба" Международному научно-экспертному форуму "Примаковские чтения", который организует ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН совместно с ТПП РФ и ЦМТ.

Он уже стал авторитетной дискуссионной площадкой по вопросам международной безопасности и развития международных отношений. Не первый год в мировом рейтинге лучших аналитических конференций мира "Примаковские чтения" занимают 7-ю строчку. В этом году этот форум прошел в пятый раз, став одним из знаковых мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия Евгения Максимовича Примакова.

Безусловно, мы гордимся, что в наших стенах обсуждаются самые актуальные темы современности. Речь идет и о Международном конгрессе по кибербезопасности Сбербанка, и о крупнейшем инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", на который приезжают главы компаний со всего мира и крупные международные инвесторы. В пленарной сессии форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин, которому гости и участники мероприятия могут задавать интересующие их вопросы.

Перспективы

Люди - в Центре

Владимир Петрович, с чем вы в первую очередь связываете дальнейшее развитие ЦМТ, его перспективы?

Владимир Страшко: Не только с чем, а в первую очередь - с кем. С людьми, которые работают в ЦМТ. И одна из задач, которая стояла и стоит, это сохранение стабильного кадрового состава. И, конечно, привлечение новых молодых кадров. Тогда мы и традиции сохраним, и будем развиваться дальше.

А старшее поколение мы при необходимости обучаем новым, современным навыкам. У нас есть сотрудники, которые работают в ЦМТ буквально с первых дней открытия. И мы делаем все, чтобы они работали как можно дольше, при этом даем возможность карьерного роста и молодежи. И таких людей, которые посвятили свою карьеру ЦМТ, у нас много. И с ними мы очень много еще можем сделать. Поэтому и уверенно смотрим в будущее.

В начале интервью мы много говорили о строительстве. А какие новые сервисы будете развивать?

Владимир Страшко: В дальнейшем развитии мы делаем ставку и на внедрение информационных технологий. Сегодняшнему клиенту нужны услуги "здесь и сейчас", и мы стараемся сделать весь функционал максимально простым и интуитивно-понятным.

Например, сегодня многие привыкли делать заказы через мобильные телефоны. И мы внедрили возможность заказа услуг через смартфоны: информация передается конкретным сотрудникам на местах и благодаря этому максимально быстро реализуется. Следующий этап - совместно с компанией "Яндекс" внедрение голосового помощника. Мы уже запустили этот проект. Это уже не просто заказ гостиничных услуг, но и все возможности сервисов "Яндекса". Эта функция будет внедрена во всех номерах гостиницы. Интересное инновационное решение привлекательно не только для продвинутой аудитории, но и очень удобно для различных категорий гостей, включая маломобильные группы.

Так что ЦМТ в свои сорок движется в ногу со временем.