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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве частично закроют доступ на Красную площадь

Текст: Ирина Огилько

В четверг, 28 ноября, с 14:30 будет ограничен допуск посетителей на территории Красной площади и площади Васильевского спуска, а также Александровского сада. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Фото: Архсовет Москвы
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Ограничения связаны с проведением плановых ежегодных тактико-специальных учений силами обеспечения безопасности и другими государственными органами. Учения затронут территорию Московского Кремля и прилегающую территорию. Поэтому с 14:30 до 21:00 предполагается ограничить доступ посетителей в Александровский сад, на Васильевский спуск и на территорию Красной площади.

При этом будет осуществляться проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце.

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