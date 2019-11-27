Новости

Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом 17:43
Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково 17:22
Почта и Mastercard запустят кэшбэк для "Настоящей черной пятницы" 17:14
Дагестанские школьники сбежали работать на АЗС ради компьютерного клуба 17:11
Эксперты назвали фильм, который имеет шансы получить "Оскар" 17:10
Tesla отказывается утилизировать токсичные батареи 17:00
Корабли Балтфлота вышли в Красное море по пути на учения "ИНДРА-2019" 16:56
На футбольном стадионе "Фишт" в Сочи начали строить теннисные корты 16:52
Путин посетил клуб дзюдо "Турбостроитель" 16:48
Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке в центре Москвы 16:43
Путин откроет церемонию запуска газопровода "Турецкий поток" 16:41
В Москве суд снял с дворника долг в 32 миллиона долларов 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 19:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичам пообещали ледяной дождь

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе в ночь на четверг ухудшится погода. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов не выезжать без особой необходимости в город на машине.

Фото: Максим Овсянников
Что изменилось в расписании и движении аэроэкспрессов до Шереметьево

По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля. Ухудшение погоды может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуаров. Поэтому ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте, а автомобилистам поменять у машины резину на зимнюю. При неблагоприятных погодных условиях нужно избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.

Кстати, по данным Метеобюро Москвы и области, кардинальное ухудшение погоды начнется в пятницу: потеплеет до плюсовых значений, будет идти временами то дождь, то снег.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ
Полки в новых вагонах станут длиннее