Москвичам пообещали ледяной дождь

В столичном регионе в ночь на четверг ухудшится погода. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов не выезжать без особой необходимости в город на машине.

По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля. Ухудшение погоды может привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуаров. Поэтому ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте, а автомобилистам поменять у машины резину на зимнюю. При неблагоприятных погодных условиях нужно избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.

Кстати, по данным Метеобюро Москвы и области, кардинальное ухудшение погоды начнется в пятницу: потеплеет до плюсовых значений, будет идти временами то дождь, то снег.