В Москве задержали подпольных банкиров за мошенничество на 52 млн рублей

В Москве задержаны четверо подозреваемых, получивших от незаконных банковских операций более 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, проводили незаконное обналичивание денежных средств. За каждую операцию злоумышленники получали 8 процентов от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их деятельности составил более 52 млн рублей. Разыскивали злоумышленников совместными усилиями следователи и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

- Полицейскими проведено 12 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по этому уголовному делу, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Подозреваемым предъявлено обвинение, с них взята подписка о невыезде.