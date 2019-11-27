Депутаты приняли отставку мэра Петропавловска-Камчатского

Депутаты Городской думы Петропавловска-Камчатского приняли отставку мэра Виталия Иваненко. Он подал заявление по собственному желанию. Вскоре будет проведен конкурс на замещение должности главы города.

"До подведения итогов конкурса полномочия главы города временно будет исполнять заместитель главы администрации - руководитель управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин", - говорится на сайте думы.

Напомним, Виталий Иваненко написал заявление об увольнении 20 ноября. Причиной он назвал "состояние здоровья и семейные обстоятельства". На следующий день стало известно о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал брат мэра. По версии следствия, он передавал главе города взятки от директора МУПа.