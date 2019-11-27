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27.11.2019 06:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Магаданец добыл трех краснокнижных кречетов

Текст: Дина Непомнящая

Фигурантом уголовного дела о незаконной добыче и содержании трех кречетов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ) стал житель Магаданской области.

Редких соколообразных птиц, занесенных в Красную книгу РФ, он поймал в ноябре текущего года в районе поселка Армань Ольского района. После перевез их в Магадан и держал там, планируя в дальнейшем отправить в другое место.

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"Незаконные действия данного лица пресечены сотрудниками Службы в городе Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району", - сообщили в областной прокуратуре.

Ведется следствие. Дело находится на контроле Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры. Если вина подозреваемого будет доказана, его могут наказать крупным штрафом или лишением свободы до четырех лет.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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