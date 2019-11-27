Магаданец добыл трех краснокнижных кречетов

Фигурантом уголовного дела о незаконной добыче и содержании трех кречетов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ) стал житель Магаданской области.

Редких соколообразных птиц, занесенных в Красную книгу РФ, он поймал в ноябре текущего года в районе поселка Армань Ольского района. После перевез их в Магадан и держал там, планируя в дальнейшем отправить в другое место.

"Незаконные действия данного лица пресечены сотрудниками Службы в городе Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району", - сообщили в областной прокуратуре.

Ведется следствие. Дело находится на контроле Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры. Если вина подозреваемого будет доказана, его могут наказать крупным штрафом или лишением свободы до четырех лет.