На Камчатке лжепрокурор попытался выманить деньги у педагогов

На образовательные учреждения города Елизово обрушился шквал звонков от неизвестного, который представлялся сотрудником городской прокуроры, сообщал о грядущих проверках и предлагал подготовить подарки для ревизоров.

Собеседник говорил, что можно либо самостоятельно приобрести для представителей Московской городской прокуратуры и МЧС России цветы или спиртное и перевести деньги на карту курьеру, либо просто отправить определенную денежную сумму для урегулирования вопроса.

"Бдительные работники учреждений позвонили в управление образования и прокуратуру для проверки этой информации, где подтвердили свои подозрения о попытке совершения мошеннических действий", - сообщили в краевой прокуратуре.

Благодаря тому, что директора школ и заведующие детских садов оказались внимательными, выманить у них деньги телефонному мошеннику не удалось. В дальнейшем в ситуации будут разбираться сотрудники ОМВД России по Елизовскому району.