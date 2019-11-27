В Приморье директор школы попала под статью КоАП РФ

Прокуратура города Уссурийска возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Следствие начали после проверки школы, в которой ученик помогал дворнику убирать снег с козырька здания. При этом ребенок стоял на козырьке, обвязанный поясом, за который его изнутри придерживала дворник. Видеокадры с этой сценой были размещены в Интернете, что послужило поводом для разбирательства.

"Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается", - говорится в сообщении.

Такого согласия от родных мальчика получено не было. Кроме того, жизнь и здоровье ребенка подвергались опасности.