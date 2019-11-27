Владивосток официально стал столицей Приморского края

Депутаты Приморья приняли закон "О статусе административного центра Приморского края". Таким образом, Владивосток, почти год назад ставший центром Дальневосточного федерального округа, теперь официально имеет и статус столицы Приморья, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Законопроект принят сразу в трех чтениях единогласно.

По словам председателя Думы Владивостока Андрея Брика, статус краевой столицы позволит Владивостоку получить дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры, участие в федеральных и международных мероприятиях и другие преимущества.

Как рассчитывают в Законодательном Собрании, Владивосток будет располагать средствами на выполнение столичных функций в размере 300 миллионов рублей ежегодно.