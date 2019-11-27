Заявленный объем инвестиций в Дальний Восток составил 4 трлн рублей

Заявленный объем инвестиций в Дальний Восток составляет 4 триллиона рублей, - отметил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего в Якутске в среду.

"В целом, работа по данному направлению на Дальнем Востоке ведется достаточно активно. На территории округа реализуются более двух тысяч инвестиционных проектов, которым оказываются меры господдержки. Заявленный объем инвестиций составляет 4 триллиона рублей", - цитирует полпреда пресс-служба главы и правительства Якутии.

Юрий Трутнев сообщил, что по этим инвестпроектам планируется создать более 160 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время 275 проектов уже введены, создано более 43 тысяч рабочих мест.

Трутнев напомнил, что на Дальнем Востоке определены 58 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 миллиона человек (81 процент от численности населения ДФО). В 2018 - 2021 годы здесь предусмотрено строительство 19 больниц, 22 школ, 11 детских садов, десятки спортивных и культурных объектов, а также объекты инженерной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено более 94 миллиардов рублей.