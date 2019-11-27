Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС

Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.

Для этого мужчина решил связаться с дипломатическим представительством другого государства.

- Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и хотел создать на территории Удмуртии организацию, которая добывала подобную секретную информацию.

Ижевчанину объявили официальное предостережение о недопустимости таких действий.