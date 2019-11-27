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27.11.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дзержинске дети вынуждены учиться в треснувшем здании школы

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

СУ СК по Нижегородской области проведет проверку школы № 35 в Дзержинске, где ведут уроки несмотря на появившиеся в здании трещины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Специалистам в ходе доследственной проверки предстоит выяснить, насколько пригодно здание школы для эксплуатации, а также почему в нем возникли трещины.

Напомним, на углу здания школы со стороны улицы Буденного изнутри и снаружи были обнаружены признаки разрушения. На место выехала комиссия. Учебный процесс в школе останавливать не стали, однако перенесли занятия в другое крыло здания и перекрыли часть территории снаружи.

12 ноября пресс-служба мэрии Дзержинска сообщила, что ситуация находится под контролем, новых трещин обнаружено не было. Администрация города получила акт техосмотра строительных конструкций.

"В акте указано, что необходимо приостановить эксплуатацию здания школы как раз в том блоке, где она была приостановлена первоначально. К акту приложена схема, и указан именно этот блок. Сейчас необходимо проведение мониторинга изыскания на геологию карст и строительной конструкции" - пояснила директор городского департамента образования Ольга Палеева.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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