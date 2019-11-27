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27.11.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иркутском девять детей пострадали в ДТП

Текст: Надежда Столярчук

Автобус, в котором ехали 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса, столкнулся с легковым авто в Иркутской области.

В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Как сообщили в региональном МВД, ДТП произошло в 16.25 по местному времени на участке федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в поселке Тельма Усольского района. Специализированный автобус, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем  Toyota Premio. В автобусе, помимо воспитанников, находились два воспитателя и водитель.

По данным МВД по Иркутской области, ссадины и ушибы получили девять детей и один из воспитателей, всех их отправили в больницу. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю седана. Между тем, по данным ТАСС, которое ссылается на ГИБДД России, количество пострадавших составляет 12 человек.

На месте происшествия работают несколько экипажей ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии от ведомства привлекались семь человек и две единицы спецтехники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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