Дагестанские школьники сбежали работать на АЗС ради компьютерного клуба

Полиция Дагестана объявила, что трое шестиклассников, которые накануне ушли из дома и не вернулись, найдены.

Как сообщала "РГ", республиканское УМВД вело поиски двоих 11-летних и одного 12-летнего мальчика, проживающих в поселке Новый Хушет. Полиция просила граждан сообщить в дежурную часть любую информацию о местонахождении детей.

- Благодарим всех за оказанную помощь, - говорится на сайте ведомства.

По информации ТАСС, детей обнаружили на одной из автозаправочных станций, где они подрабатывали, чтобы заплатить за игры в компьютерном клубе. В настоящее время детей везут домой.