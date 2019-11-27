В КБР дело о подготовке теракта направили в суд

Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в Южный военный суд уголовное дело в отношении жителя республики, который готовил теракт на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина собирался взорвать самодельное устройство в Нальчике.

- Следствие установило, что обвиняемый был приверженцем радикального религиозного экстремизма. Он планировал устроить теракт в Нальчике в сговоре с другим лицом, принимающим участие в террористической деятельности в другой стране, - отмечается в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый успел купить компоненты и собрать взрывное устройство с поражающими элементами. Но ужчину вовремя вычислили и задержали на стадии подготовки теракта.