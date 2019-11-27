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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологодское село Куность затопило вышедшей из берегов рекой

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

Село Куность Белозерского района Вологодской области борется с наводнением. В местной речке Куность внезапно поднялся уровень воды, так что затопленными оказались улицы и постройки.

"Река вышла из берегов, постройки вдоль реки медленно уходят под воду, вода подмывает дорогу. Русло реки меняет свое направление", - рассказывают в соцсетях местные жители.

Фото: Архив правительства Вологодской области
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По информации ГУ МЧС РФ по Вологодской области, наиболее вероятной причиной ЧП стал спуск воды. "Выше по течению в озерах подъем воды мог повести за собой подтопление домов,  - объясняют разлив реки в ведомстве. - Главой поселения было принято решение спустить воду через дамбу.

Еще одна версия - река вышла из берегов из-за затора, который образовали бревна и сучья. Жители Куности в свою очередь говорят, что спасатели разобрали затор, однако это не спасло ситуацию. По словам селян, вода продолжает прибывать.

Особую тревогу вызывает то, что наводнение происходит при минусовой температуре. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшее время в Белозерском районе будет от одного до семи градусов мороза. Это значит, что село Куность превратится в огромный каток, а дома и хозпостройки окажутся вмороженными в высокий лед.

В МЧС сообщили, что районные власти готовы к возможной эвакуации жителей Куности, для этого организованы пункты временного размещения.

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