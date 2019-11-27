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27.11.2019 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани четыре человека сгорели из-за печки-"буржуйки"

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

ЧП произошло в Северском районе Краснодарского края. Огонь вспыхнул в хозпостройке, расположенной у теплиц в хуторе Песчаном.

В Якутии два человека погибли при провале грузовика под лед

Один из проезжавших мимо водителей увидел возгорание и сообщил в пожарную службу. Когда огнеборцы тушили пламя, они обнаружили тела четырех человек. Как выяснилось, они жили в этой хозпостройке. Здесь была установлена самодельная печка-"буржуйка". Ее неисправность, по предварительной версии, и стала причиной ЧП.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить точные причины возгорания. Назначена пожаротехническая экспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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