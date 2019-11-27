На Кубани четыре человека сгорели из-за печки-"буржуйки"

ЧП произошло в Северском районе Краснодарского края. Огонь вспыхнул в хозпостройке, расположенной у теплиц в хуторе Песчаном.

Один из проезжавших мимо водителей увидел возгорание и сообщил в пожарную службу. Когда огнеборцы тушили пламя, они обнаружили тела четырех человек. Как выяснилось, они жили в этой хозпостройке. Здесь была установлена самодельная печка-"буржуйка". Ее неисправность, по предварительной версии, и стала причиной ЧП.

Сейчас следователи проводят проверку, чтобы выяснить точные причины возгорания. Назначена пожаротехническая экспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.