Под Астраханью автобус врезался в электричку, пострадали девять человек

В Красноярском районе Астраханской области автобус, который вез рабочих на завод, объезжая препятствие, выехал на железнодорожный переезд и врезался в электричку.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Астраханской области, по предварительным данным, пострадали девять пассажиров автобуса, пятеро из которых госпитализированы.

Всего в автобусе находилось 25 человек и еще 650 ехали в электричке.

Происшествие случилось около 07.00 по московскому времени, на месте работает оперативная группа во главе с замначальника УМВД по области Романом Заикиным.