Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

Количество пострадавших в результате столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает МЧС по области, представив видео с места аварии.

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.

- Схода ж/д состава и опрокидывания автобуса не произошло, - сообщили в МЧС.

Из 15 пострадавших - все пассажиры автобуса, один госпитализирован, еще один отказался от поездки в больницу, состояние 11 человек сейчас оценивают медики. Еще двоим пострадавшим госпитализация не потребовалась, - отметили в МЧС.

Как раннее сообщала "РГ", по предварительным данным УМВД по области, причиной столкновения стала попытка водителя автобуса объехать препятствие у переезда. В результате, он не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд.