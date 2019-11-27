В Госдуме ответили на призыв четырех стран о Керченском проливе

Проходного двора из Керченского пролива Россия делать не будет. Так в Госдуме ответили на заявление МИД четырех стран, призвавших РФ обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Литвы, Швеции и Украины ранее обратились с призывом к России "уважать международное право". По их мнению, РФ должна "обеспечивать беспрепятственный доступ в порты Украины на Азовском море и свободу мореплавания".

Для всех желающих "проходного двора не будет", подчеркнул депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. В комментарии RT он обратил внимание, что текущие меры позволяют сохранить мирное небо над полуостровом. Это и выборочный досмотр, и пограничное сопровождение судов, и постоянный мониторинг в районе Крымского моста.

В Совфеде ранее также сочли призыв безосновательным. Так, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал в соцсетях данные заявления "выпадом авангарда". А его коллега по верхней палате парламента Владимир Джабаров заметил, что выступившие с призывом страны продолжают "мутить воду" в то время как Европа настроена на налаживание диалога с Москвой.