Видео: вертолет Ми-26 перевез фронтовой бомбардировщик Су-24

В филиал парка "Патриот" Ростовской области доставлен фронтовой бомбардировщик Су-24. Транспортировку самолета по воздуху осуществил самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26, который способен на внешней подвеске перевозить 20 тонн груза.

Как сообщает ТАСС, на юге России и Северном Кавказе планируется установить истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24, а также воздушный пункт управления Ми-9. Всего на площадках парка "Патриот" поставят более 30 самолетов и вертолетов, списанных из частей Южного военного округа.

Отметим, что сейчас в армейской авиации России происходит обновление парка транспортных вертолетов. На смену Ми-26 приходят модернизированные Ми-26Т2В. Новые машины оснащен современным радиоэлектронным и пилотажно-навигационным оборудованием, что позволяет им круглосуточно выполнять задачи в любом регионе и в различных погодных условиях.

Технические возможности Ми-26Т2В позволяют перебросить до 82 десантников, в санитарном варианте перевезти до 60 раненых на носилках, доставить крупногабаритные грузы (до 20 тонн) и различные виды топлива объемом до 14 тысяч литров.