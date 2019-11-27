Видео: На Ямале мужчина "выгуливал" собаку, привязав ее к машине

Полиция ямальского города Ноябрьск разбирается в обстоятельствах инцидента с домашним животным, попавшего на виде и в местные СМИ.

Ранее телеканал "Ноябрьск 24" опубликовал ролик с регистратора, который запечатлел, как мужчина "выгуливает" пса, привязав его к машине. С животным на поводке он ездит по двору (причем питомца едва не затягивает под машину). Потом мужчина отвязывает собаку, отпускает ее и пытается напоследок пнуть.

Агентству РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что заявление о плохом обращении с собакой поступило к ним. Сейчас правоохранительные органы проводят по этому факту проверку. Личность человека, попавшего на видео, известна (он является хозяином пса), с ним проводят беседы.