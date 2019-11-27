РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей

Минобороны РФ передало киргизским военным вертолеты Ми-8 и радиолокационные станции. Авиатехника и оборудование были торжественно вручены на российской военной базе на аэродроме Кант.

Торжественная церемония передачи началась в среду. На заснеженном аэродроме Кант, где дислоцируется наша военная база, был установлен ангар, где в парадных коробках выстроились российские и киргизские военные. В ангаре уже стояли две модернизированных "вертушки" Ми-8МТ и две радиолокационные станции П-18-2. Под аплодисменты заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил заместителю начальника Генштаба Киргизии полковнику Нурлану Чомоеву символический ключ от техники, которая была поставлена в республику в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи. Стоимость модернизации техники оценивается более чем в 770 млн рублей.

Киргизская армия остро нуждается в современных вертолетах. Учитывая, что практически вся республика находится среди гор, "вертушки" могут оперативно перебрасывать подразделения даже на самые отдаленные горные перевалы. Кроме того, винтокрылые машины могут решать задачи воздушного патрулирования сложных горных участков вдоль границ. РЛС, в свою очередь, помогают защитить небо Киргизии от непрошенных гостей, правда, республике сейчас не хватает современных радаров. Поэтому киргизская сторона обратилась к России с просьбой модернизировать авиапарк армейской авиации и РЛС. Минобороны РФ на эту просьбу откликнулось.

Как подчеркнул на торжественной церемонии передачи техники Александр Фомин, два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и две радиолокационные станции были отремонтированы и модернизированы до современного уровня на российских предприятиях. "Мы знаем, что вертолеты востребованы в вооруженных силах Киргизии, они позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в горах и труднодоступных районах, существенно повысят силы воздушной обороны страны", - сказал Фомин.

Говоря о радиолокационных станциях, замминистра отметил, что их очень ждут в войсках противовоздушной обороны Киргизии. Они существенно усилят противоздушную оборону республики и смогут защитить воздушные рубежи от любых проявлений террористической опасности.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений между Киргизией и Россией является одним из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе. "Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности, в свою очередь наши киргизские друзья помогают нам в развитии объединенной военной базы, за что мы вам благодарны", - сказал Фомин.

По словам замминистра обороны, Россия и Киргизия будут и дальше развивать сотрудничество в оборонной сфере, а РФ будет оказывать поддержку киргизским партнерам в укреплении национальных вооруженных сил и обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе.

Полковник Нурлан Чомоев поблагодарил Минобороны РФ за переданную технику. "Россия продолжает оказывать Киргизии военно-техническую поддержку, которая свидетельствует о курсе на стратегическое партнерство между нашими странами", - подчеркнул он.