Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.11.2019,  
15:30
Текст:  Алексей Моисеев

Российская крепость на колесах: броневик "Патруль" замечен в Сирии

Мы привыкли, что в различных репортажах о миссии российского контингента в Сирии главными бронированными героями являются "Тигр", "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82А.
Фото: Syrianarabnewsagency / youtube.com
Сирийские "Молотилки" и "Рогатки" заставили отступить боевиков в Идлибе

Однако на Ближнем Востоке служит и другая отечественная колесная техника, о применении которой известно гораздо меньше. Например, бронеавтомобили "Патруль", также находящиеся в этой заграничной командировке.

О прибытии в Сирию этих военных транспортных средств стало известно в апреле текущего года. На днях в Сети появилась фотография колонны военной полиции, где снова была замечена подобная машина.

Внешне она выглядит как настоящая крепость на колесах. В самом деле, броневик имеет надежную защиту от 7,62-мм пуль автомата АКМ и пулеметов РПК, различных осколков, подрывов на минах и фугасах.

Выпускаются "Патрули" в Набережных Челнах. Сообщалась, что широко используются узлы и агрегаты двухосного полноприводного армейского КАМАЗ. Вес составляет около 13 500 кг. Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Вместимость - 10 военнослужащих.

Для инженерных подразделений российской армии разработаны модификации данных бронеавтомобилей, которые демонстрировались на Международных военно-технических форумах "Армия".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей 13:43
"Белый Орел" в полете: фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети 26.11.2019
Таинственной российской ракетой "воздух-воздух" заинтересовались в США 26.11.2019
Сирия
Фото: YouTube
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео 11:13
Легендарный спецназовец рассказал о секрете успеха армии РФ в Сирии 20.11.2019
"Молотилки", "Грады" и "Альбатросы" взломали оборону боевиков в Идлибе 15.11.2019
бронетехника
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М 25.11.2019
Т-15 и "Курганец-25": российские БМП с 57-мм пушками покажут на параде 22.11.2019