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27.11.2019 07:15
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу

Текст: Максим Домчев
Сборной России по пляжному футболу в заключительном матче группового раунда чемпионата мира нужна была только победа. Любой другой результат не оставлял нашей команде никаких шансов на выход из группы. И подопечные Михаила Лихачева сумели обыграть сборную Беларуси - 5:3. Причем, по ходу матча сборная России уступала со счетом 1:3.

После этого в воротах соперника побывало четыре мяча. В составе сборной России отличились сделавший хет-трик Борис Никоноров, Федор Земсков и Дмитрий Шишин. У проигравших отличились Олег Гапон, Игорь Бриштель и Иван Константинов.

Фото: РИА Новости
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"Первый период, к сожалению, у нас не получился, но дальше ребята взяли себя в руки и показали хорошую игру. На мой взгляд, заслуженно победили. Цена у этого матча была колоссальная. Правильно кто-то окрестил эту встречу "игрой года". Понятно, что матч за выход из группы на чемпионате мира носил статус важнейшего. Я очень рад, что ребята сумели проявить большие морально-волевые усилия, смогли показать хороший футбол во втором и третьем периоде и выполнить поставленную задачу", - сказал главный тренер россиян Михаил Лихачев после матча.

Благодаря этой победе команда Михаила Лихачева стала второй в своей группе и теперь в четвертьфинале 28 ноября сыграет с бразильцами. Против 14-кратных чемпионов мира не смогут сыграть два ведущих игрока - Алексей Макаров и Артур Папоротный, которые будут отбывать дисквалификацию.

"Понятно, что перед игрой со сборной Бразилии это колоссальные потери для нас. Но зато это шанс для остальных футболистов. Для того же Остапа Федорова, он получит свой матч "жизни". Кирилл Романов сегодня отдохнул, в конце вышел на одну смену. Даже в восемь человек мы дадим бой. Будем настраиваться максимально. Понятно, что потери для нас колоссальные, но мы будем делать все возможное, чтобы сотворить еще одно "чудо на песке", - сказал Лихачев.

Спорт Футбол Пляжный футбол
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