Новости

Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия 15:08
Анджей Сапковский защитил сериал "Ведьмак" от нападок фанатов 13:45
35-летний актер Годфри Гао внезапно умер на съемках 12:35
Супермен в новом фильме может стать чернокожим 12:26
"Я как придурок": Андрей Данилко закатил странную истерику в эфире 12:11

Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера

Новости
    27.11.2019, 19:00
Текст:   Алексей Литовченко

Режиссер нового эпизода "Звездных войн" Джей Джей Абрамс на днях в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что один из актеров фильма потерял свой экземпляр сценария, и в итоге он оказался выставлен на продажу в интернете. Имя безответственного ротозея Абрамс не назвал, но явно дал понять, что не в восторге от произошедшего.

Фото: kinopoisk.ru
Анджей Сапковский защитил сериал "Ведьмак" от нападок фанатов

А сегодня на то же шоу пришел Джон Бойега, исполнитель роли штурмовика-перебежчика Финна. И признался, что это был он. Согласно показаниям актера, которые приводит THR, он оставил сценарий под кроватью и ушел веселиться с друзьями. После чего про сценарий благополучно забыл. Спустя пару недель к нему пришел человек, чтобы убраться, ну и нетрудно догадаться, что было дальше. На удачу (впрочем, для кого как), человек этот не смог должным образом оценить находку и назначил за нее на сайте eBay смехотворную цену в 65 фунтов (5362 рубля по текущему курсу).

Затем кто-то в Disney вовремя заметил любопытный лот и обратился к администрации сайта с требованием его убрать. То есть снова несказанно повезло.

На Бойегу, естественно, тут же со всех сторон посыпались шишки. "Было страшно, - жалуется Джон. - Мне позвонил буквально каждый крупный чиновник компании. Даже Микки Маус звонил. "Ты что наделал?!" - орал мне в трубку. Жуть". А нечего сценариями разбрасываться. С друзьями он, видите ли, гулял.

Напомним, завершающая часть третьей по счету трилогии "Звездных войн", названная "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", стартует в российском прокате 19 декабря.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

У "Нового папы" появилась точная дата премьеры 11:32
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 26.11.2019
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед" 26.11.2019
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 26.11.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Prime Video UK
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 26.11.2019
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 25.11.2019
Опубликованы названия и описание серий первого сезона "Ведьмака" 25.11.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта "Дау" 26.11.2019
Режиссер нового "Терминатора" отказался работать с Кэмероном 25.11.2019
Создатель "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне 25.11.2019
⧣ Звездные войны
Фото: www.kinopoisk.ru
Много новых кадров показали в свежем тизере "Звездных войн" 25.11.2019
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 19.11.2019
Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 18.11.2019