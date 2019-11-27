Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера

Режиссер нового эпизода "Звездных войн" Джей Джей Абрамс на днях в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что один из актеров фильма потерял свой экземпляр сценария, и в итоге он оказался выставлен на продажу в интернете. Имя безответственного ротозея Абрамс не назвал, но явно дал понять, что не в восторге от произошедшего.

А сегодня на то же шоу пришел Джон Бойега, исполнитель роли штурмовика-перебежчика Финна. И признался, что это был он. Согласно показаниям актера, которые приводит THR, он оставил сценарий под кроватью и ушел веселиться с друзьями. После чего про сценарий благополучно забыл. Спустя пару недель к нему пришел человек, чтобы убраться, ну и нетрудно догадаться, что было дальше. На удачу (впрочем, для кого как), человек этот не смог должным образом оценить находку и назначил за нее на сайте eBay смехотворную цену в 65 фунтов (5362 рубля по текущему курсу).

Затем кто-то в Disney вовремя заметил любопытный лот и обратился к администрации сайта с требованием его убрать. То есть снова несказанно повезло.

На Бойегу, естественно, тут же со всех сторон посыпались шишки. "Было страшно, - жалуется Джон. - Мне позвонил буквально каждый крупный чиновник компании. Даже Микки Маус звонил. "Ты что наделал?!" - орал мне в трубку. Жуть". А нечего сценариями разбрасываться. С друзьями он, видите ли, гулял.

Напомним, завершающая часть третьей по счету трилогии "Звездных войн", названная "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", стартует в российском прокате 19 декабря.