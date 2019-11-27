Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2019 года № 589-128 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 ноября 2019 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год.

Статья 1

Установить на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 1,83858.

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



