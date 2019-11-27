В Брюсселе запретят распитие алкоголя по ночам

Употребление алкогольных напитков в публичных местах по ночам в центре Брюсселя будет категорически запрещено с 1 февраля 2020 года. Как сообщило издание "The Brussels Times", за такую инициативу в начале следующей недели планирует проголосовать муниципальный совет города.

Недовольство местных властей вызывает участившиеся в последнее время случаи нарушения общественного порядка в центральной части столицы Бельгии. Драки и беспорядки, устраиваемые изрядно подвыпившими гражданами, стали регулярно происходить в этом месте.

"Находящиеся в состоянии перманентной интоксикации люди, которые не могут себя контролировать, практически всегда являются предметом жалоб", заявил мэр Брюсселя Филипп Клозе.

Уточняется, что в случае принятия соответствующего решения городских властей, спиртное окажется "вне закона" в историческом центре бельгийской столицы с 12 часов ночи до 6 часов утра. Пойманным нарушителям нововведения, распивающим горячительное прямо на улице, придется заплатить "драконовский" штраф в 350 евро (почти 25 тысяч рублей).

При этом брюссельцы и гости города, желающие "пропустить стаканчик" на ночь глядя, при желании смогут сделать это без особых проблем - городские кафе и рестораны продолжат продавать алкоголь исключительно на территории заведений.