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Рубрика: Власть

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Так депутат прокомментировал заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о необходимости заключения контракта на транзит российского газа в ЕС "по европейским правилам и на длительный срок".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Самое правильное, что сказал Гончарук, - это то, что контракт должен быть на коммерческих условиях, - приводит RT комментарий Ананских. - Под этими коммерческими условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом "Газпром" говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда всё получится. Всё должно быть взаимовыгодно".

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Достижение оптимальных для обеих сторон условий абсолютно реально, убежден депутат.

"Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит, - заявил он. - "Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины - согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия".

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