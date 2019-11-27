В Москве пройдет научная конференция к 20-летию Договора о создании Союзного государства

В Москве 10 декабря 2019 года состоится научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, на тему: "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы". Об этом сообщает пресс-служба Посткома.

Основная цель конференции - обсуждение актуальных вопросов союзного строительства и выработка совместных предложений по совершенствованию российско-белорусского сотрудничества в социально-экономической и других сферах. Место проведения - "Рэдиссон Коллекшн Отель, Москва", Кутузовский проспект, 2/1, стр.1. Начало - в 10:00.

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