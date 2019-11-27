В Сеть утекли изображения первого телевизора Nokia

В интернете опубликовали первые фото умного телевизора от Nokia.

Пока изображения нового устройства доступны лишь фрагментарные. Но они показывают интересные подробности.

Как уточняет портал Digit, новинка получит динамики от JBL с поддержкой Dolby Audio и DTS TruSurround Sound. Это первый опыт сотрудничества компании с производителями телевизоров.

Устройство будет работать под управлением Android. Диагональ телевизора - 55 дюймов, разрешение - 4K.

Презентация новинки от Nokia пройдет в начале декабря в Индии.