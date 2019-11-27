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В Сеть утекли изображения первого телевизора Nokia

Текст:   Виктория Чернышева
27.11.2019,  
10:57
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В интернете опубликовали первые фото умного телевизора от Nokia.

Пока изображения нового устройства доступны лишь фрагментарные. Но они показывают интересные подробности.

Как уточняет портал Digit, новинка получит динамики от JBL с поддержкой Dolby Audio и DTS TruSurround Sound. Это первый опыт сотрудничества компании с производителями телевизоров.

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Устройство будет работать под управлением Android. Диагональ телевизора - 55 дюймов, разрешение - 4K.

Презентация новинки от Nokia пройдет в начале декабря в Индии.

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